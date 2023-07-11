Елец ждёт новых инвесторов. Для них есть интересные объекты – это помещения бывших заводов и исторические здания. Потенциальные инвестплощадки города накануне оценили специалисты Агентства инвестиционного развития Липецкой области.

Как сообщили в региональном управлении инвестиций и инноваций, среди объектов есть бывшие предприятия, например, Гидропривод и Кожевенный завод. В последнее время появилось много желающих открыть гостиницу или ресторан в туристическом Ельце, именно под эти запросы предлагается ряд помещений в историческом центре города. Например, на пешеходной улице Мира есть свободный трёхэтажный дореволюционный дом, который может заинтересовать инвесторов, желающих развивать турбизнес.

«В Елец приезжают туристы из самых разных уголков нашей страны. В городе развивается инфраструктура гостеприимства и мы будем рады сотрудничеству с инвесторами, работающими в данной сфере», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Все потенциально интересные для инвесторов елецкие локации будут занесены на инвестиционную карту Липецкой области, которая включает в себя свободные земельные участки и объекты для бизнеса. Ознакомиться с картой можно на региональном инвестпортале.