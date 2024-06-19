Елец Липецкой области стал один из самых популярных городов для путешествий выходного дня. Рейтинг составили сервисы МТС Travel и Bronevik.com за период с июня 2023 по май 2024 года. В топ-10 также вошли Суздаль, Коломна, Переславь-Залесский и другие города.

Елец также отметили за одни из самых бюджетных цен на гостиницы. Средняя цена проживания установилась в размере 4,1 тысячи рублей за сутки, сообщили в МТС Travel. На втором месте идёт Тверь со стоимостью в 4,2 тысячи за номер и Калуга, где один день в отеле путешественнику обойдётся в 4,4 тысячи.

«В этом году Елец будет отмечать своё 878-летие. Это древний город, которому удалось сохранить множество исторических достопримечательностей: старинных домов и храмов. Прогулки по узким улочкам и берегу Быстрой Сосны полюбились туристам со всей России, которые приезжают ради уникальной атмосферы второго по численности города нашего региона», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.