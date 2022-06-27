Детская библиотека «Лучковская» в Ельце в этом году станет модельной в рамках национального проекта «Культура». Почти 50 лет библиотека создает для юного поколения ельчан условия для культурного развития, формирования и удовлетворения творческих и коммуникативных потребностей. Ежегодно ее посещают 3000 читателей.

Улучшение ресурсной базы библиотеки в рамках нацпроекта «Культура» существенным образом повышает уровень библиотечно-информационного обслуживания. Кроме того, расширяется спектр и доступность не только информационных услуг, но и условия для создания культурной и образовательной среды развития современного ребенка и его творческого потенциала.

«В этом году в регион на преобразование библиотек поступило 25 миллионов рублей из федерального бюджета, – сообщила начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва. – Модельными станут четыре библиотеки: две в Липецке и две в Ельце. Это Центральная городская библиотека имени Есенина, библиотечно-информационный центр «Левобережный» «Централизованной библиотечной системы» города Липецка, а также библиотека имени Салтыкова-Щедрина и детская библиотека «Лучковская» Централизованной библиотечной системы города Ельца. Всего за три года 11 библиотек стали модельными.

В 2021 году в регионе открылись пять модельных библиотек. Все они находятся в Липецкой области. В 2020 году Централизованная библиотечная система Липецка открыла два обновленных центра, в этом году – четыре новых библиотеки. «Благодаря таким очень нужным и актуальным преобразованиям библиотеки становятся настоящими культурными центрами, востребованными и перспективными для реализации интересных творческих идей. Мы и в дальнейшем будем создавать для этого все условия», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.