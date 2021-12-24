Разработчик и единственный в России производитель полного цикла источников тока АО «Энергия» произвел техническое перевооружение и переоснащение завода по производству аккумуляторов. Инвестиции в обновление производственных мощностей составили более 500 млн рублей. Создано более 200 рабочих мест, производственные площади предприятия увеличены на 10 тыс. квадратных метров. Средства были вложены преимущественно в приобретение производственных линий: призматических литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LiFePo4) до 150МВт.ч в год, литий-ионных аккумуляторов 18650 до 11 МВт.ч в год.

«Предприятия региона достигают высоких результатов в выпуске конкурентоспособной продукции, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стремимся к тому, чтобы как можно больше местных компаний были заинтересованы в совершенствовании своей работы и повышении производительности».

В участок по производству литий-ионных аккумуляторов компания вложила более 2 млн долларов. Такие аккумуляторные батареи используют для мелокогабаритного электротранспорта: электросамокатов, сигвеев, моноколес, беспилотных летательных аппаратов, небольших систем накопления энергии. Основными потребителями являются компании, которые специализируются на сборке аккумуляторных батарей из отдельных элементов питания.

Локализованное производство литий-железо-фосфатных (LiFePo4) ячеек в России, не уступающих мировым брендам, и освоение аккумуляторов типоразмера 18650 вывели на рынок новую линейку батарей для погрузочно-подъемной, клининговой и мелкогабаритной техники, гольф-каров и электро-шаттлов. Продукция предприятия экспортируется в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армению, Молдову, Польшу, Индию, в другие страны ближнего и дальнего зарубежья.

Основными потребителями продукции являются Министерство обороны РФ, Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС, Газпром, авиакомпании, предприятия и организации МПС и связи, Государственные Бассейновые управления по всей территории РФ, топливно-энергетический комплекс, геология, геофизика, производители медицинской техники.

Сегодня АО «Энергия» является отраслевым лидером в инновациях по производству химических источников тока. В номенклатуре продукции предприятия — более 800 наименований. Химические источники тока, сделанные в Ельце, стоят на космических кораблях, на ракетно-артиллерийской технике, используются в авиации и на флоте, в медицинском оборудовании и средствах связи, на наземном и подземном транспорте. Батареи и аккумуляторы в качестве комплектующих входят и в экспортные товары других предприятий.