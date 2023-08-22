Молодежь Елецкого района отправилась в пеший поход по экологической тропе «Горная страна в миниатюре». На шестикилометровом маршруте молодые люди познакомились с уникальной природой Елецкой земли. Заглянули в пещеры, которые образовались под действием карстовых процессов, увидели «плачущие скалы», растения эпохи оледенения, насладилисья прохладой Девонского каньона. А на смотровой площадке участники развернули огромный флаг России. Акция организована в рамках проекта «Развитие пешеходного туризма» программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», которая является частью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

На финише в Археологическом парке «Аргамач» туристы проверили меткость в стрельбе из лука, научились отливать пули и готовить традиционный кулеш. В рамках Всероссийского проекта «Пешеходные маршруты» программы «Больше, чем путешествие», который реализуется по поручению Президента России в честь Дня Государственного флага Российской Федерации жители регионов отправляются в походы разных категорий сложности для того, чтобы приобрести туристские навыки и умение работать в команде, справиться со своими страхами, а главное – на эмоциональном уровне почувствовать единение в этот важный для страны день.

«Молодежь Липецкой области – активная и творческая. Очень здорово, что во время путешествия по региону молодые люди могут открыть интересные места и найти друзей», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Больше, чем путешествие» – программа, благодаря которой свыше 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать собственный социально значимый проект и найти новых друзей. В поездки по стране ежегодно отправляются не менее 75 тысяч человек. Это активные участники, призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов и соотечественники, проживающие за рубежом, члены семей военнослужащих.

Помимо традиционной туристической программы – знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести свой вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию – участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.

Организатор программы «Больше, чем путешествие» – Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь). Оператором является АНО «Больше, чем путешествие», чья деятельность осуществляется в рамках федерального проекта «Повышение доступности туристических продуктов» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Программа «Больше, чем путешествие» является частью президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых», Российского общества «Знание», Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества;