Завершилась 13-я смена во Всероссийском детском центре «Орленок», где наградой была отмечена представительница Липецкой области. Учащаяся Биоквантума детского технопарка «Кванториум» Елецкого колледжа экономики промышленности и отраслевых технологий Ксения Овсянникова получила специальный приз за участие во II Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого». «Воспитание экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Школьница побывала во Всероссийском детском центре «Орленок» на тематической программе естественно-научной направленности. Ксения презентовала проект «Квантотеплица» в номинации «Экопроект». На суд жюри была представлена умная теплица, изготовленная из экологичных материалов и оснащенная модулями, сводящими к минимуму участие человека в уходе за растениями. «Программа была очень насыщенная: практикумы, экскурсии, лабораторные, встречи с интересными людьми, создание и презентация эко-проектов. Я узнала много нового о географии, биологии, экологии Чёрного моря и искала пути решения его экологических проблем. Также на занятиях мы познакомились с перерабатываемыми материалами, способами их повторного использования и влиянием на экологию планеты. Эта смена подарила мне новых друзей, живущих в разных городах нашей большой страны», – рассказала ельчанка.

Много интересных идей для будущих проектов юный эколог привезла с собой. Например, использование природных ресурсов родного края как биоиндикаторов для определения уровня экологической ситуации городской среды, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.