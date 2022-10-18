Ученица 9 класса гимназии №97 Ельца Дарья Сухарева вошла число победителей Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финал завершился в образовательном центре «Сириус». Лучшими стали 26 школьников и 72 студента. Конкурс проводился второй раз и в этом году собрал почти 500 участников из 12 стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС.

Церемония награждения победителей прошла на Медальной площади «Сириуса». Победители и призеры олимпиады получили особые права при поступлении в вузы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора. «Мы очень заинтересованы в том, чтобы молодежь и все жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», — считает губернатор Игорь Артамонов. В Липецкой области подготовку школьников к Международной олимпиаде по финансовой безопасности проводит Региональный центр финансовой грамотности, который действует при Институте развития образования Липецкой области. В рамках первого этапа олимпиады в апреле 2022 года Региональным центром финансовой грамотности были организованы уроки по финансовой безопасности, в которых приняли участие более 16 тысяч школьников региона.