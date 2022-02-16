Комплекс зданий Елецкой табачной фабрики вошел в список объектов для финансирования банком БРИКС. Проект администрации Липецкой области одобрен на заседании межведомственной комиссии Минфина РФ в Москве. По ее решению отбираются наиболее интересные и значимые объекты культурного наследия. На министерском уровне заключаются договоры со специализированными организациями, которые проектируют работы, приезжают на места и выполняют их.

«В этом году будет проведён тендер по выбору проектировщиков, которые приедут в Елец, сделают историко-культурную и техническую экспертизу состояния зданий табачной фабрики и составят смету реставрационных работ. К концу 2023 года должен быть готов проект реконструкции. После этого четыре года будут вестись сами работы», – рассказал глава Ельца Евгений Боровских.

Как рассказал Евгений Боровских, ещё в 2020 году новый банк развития (НБР) БРИКС включил Елец в проект оказания помощи для социально-экономического развития, продвижения и сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение. помощи для социально-экономического развития.

Глава региона Игорь Артамонов вопрос с реконструкцией табачной фабрики держал на особом контроле. В 2019 году во время рабочей поездки в Елец он осмотрел объект культурного наследия и предложил создать здесь всероссийский музей Ивана Бунина. В июне 2021 года на Петербургском экономическом форуме Игорь Артамонов сообщил, что Липецкая область рассчитывает привлечь к реконструкции центральной части Ельца средства банка БРИКС. « Если будет подтверждена программа банка БРИКС, то будут многомиллионные долларовые вложения на преображение центральной части Ельца. Город станет жемчужиной российского масштаба. До пандемии была подана заявка на два млрд рублей. Однако из-за пандемии вопрос приостановили, мы надеемся вернуться к его рассмотрению», – сообщил тогда Игорь Артамонов.

Теперь решение по Елецкой табачной фабрике принято. Памятник промышленной архитектуры в центре Ельца отреставрируют. Он занимает целый квартал в центре города, это архитектурный комплекс площадью более семи тысяч кв. м, он внесен в список объектов культурного наследия Липецкой области. Комплекс был построен вместо сгоревших деревянных корпусов фабрики в 1896 году елецким купцом Александром Заусайловым.