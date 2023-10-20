Сотрудники елецкой городской Госавтоинспекции посетили детский сад №21 и совместно с воспитателями провели для малышей обучающее занятие в игровой форме. Воспитанники дошкольного учреждения узнали о правилах законопослушного пешехода, дорожных знаках, световозвращающих элементах, детских автомобильных креслах и других важных элементах транспортной безопасности.

«Обучающие занятия проходят систематически, и мы стараемся, чтобы эти занятия способствовали формированию у малышей осознанного поведения в дорожной обстановке, помогали предостеречь их от опасных ситуаций», – рассказали елецкие дорожные полицейские. Также автоинспекторы провели беседу с педагогическим составом детского сада и разъяснили воспитателям необходимость регулярного проведения просветительской работы с родителями, говорили о важности использования для этих целей социальных сетей.

Такое же занятие состоялось в детском саду «Теремок» села Боринское Липецкого района. Автоинспекторы рассказали малышам о правильном поведении в автомобилях, особо подчеркнув важность использования детских удерживающих устройств. А в школах №№30 и 61 областного центра автоинспекторы провели беседы с учащимися начальных и старших классов. Второклассников полицейские подробно проинформировали о безопасном поведении на пешеходных переходах. Старшеклассникам гости напомнили о правилах передвижения на электросамокатах, рассказали о ситуации с детским дорожным травматизмом в областном центре. Подобные акции также проводятся в детских садах и школах других районов и городов региона, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.