Разнообразные занятия, на которых малыши изучают Правила дорожного движения, проходят в детских садах Ельца. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, это КВН «Путешествие в страну правил дорожного движения», игра «Водитель и пешеходы», дидактическая игра «Умный светофор», игра «Здравствуй, город» и просмотр мультфильма «Азбука безопасности».

«Юные ельчане выполняют интересные задания, обсуждают правила поведения на дороге и в общественном транспорте, узнают значения различных знаков дорожного движения, повторяют правила перехода через дорогу на самокате или велосипеде, а также моделируют различные дорожные ситуации. Мы уверены, что полученные знания ребята применят в своей жизни и станут ответственными участниками дорожного движения», – рассказали в управлении.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.