Малыши из подготовительной группы детского сада №15 Ельца побывали на занятии, посвященном Национальному дню STEAM-образования. Оно направлено на подготовку с раннего возраста таких специалистов, как программисты, инженеры, дизайнеры и многие другие.

Преподаватели Центра цифрового образования детей «IT-CUBE.ЕЛЕЦ» рассказали юным ельчанам об основах робототехники и методах программирования роботов. Дошкольники смогли почувствовать себя инженерами, поуправлять роботами-манипуляторами. «Программирование роботов» – это первое направление деятельности «IT-CUBE.Елец», куда могут прийти учиться дети, набор организуется с 7 лет. Уже на следующий год воспитанники подготовительной группы смогут начать обучение по этому направлению.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, центр цифрового образования детей «IT-CUBE.ЕЛЕЦ» начал свою работу 1 сентября на базе Детско-юношеского центра имени Б.Г. Лесюка в школе №12 имени Героя РФ В.А. Дорохина в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Обучаться в «IT-кубе» смогут бесплатно до 600 детей в возрасте 7-17 лет по семи направлениям. Это программирование роботов, кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, разработкаVR/AR-приложений, программирование на «Python», программирование на Java, мобильная разработка.

«Знания в сфере информационных технологий современному человеку просто необходимы. А тот, кто сумеет освоить самые передовые направления, обязательно станет востребованным специалистом. Мы стремимся, чтобы юные жители Липецкой области имели возможность обучаться этим наукам на самом качественном уровне», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.