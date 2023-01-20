Воспитанники детского сада №27 Ельца побывали в школьном «Кванториуме» гимназии №11. Занятие «Мир под микроскопом» провел учитель Илья Дронов. Дети учились работать с микроскопом, выставлять препарат, регулировать столик, рассматривали растения на увеличениях 40 и 100, а во время второго этапа работы самостоятельно изготовили препарат, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Экспериментирование напоминает детям фокусы, они необычны, а главное – малыши все делают сами и радуются своим маленьким и большим открытиям. После занятия у них много впечатлений и эмоций, появились вопросы об окружающем мире и возможностях его изучения и исследования, что, безусловно, стало главным итогом похода в «Кванториум», – отметила воспитатель Елена Фролова.

Школьный «Кванториум» был открыт 1 сентября 2022 года в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». Здесь проводятся занятия не только для учеников гимназии, но и для всех юных ельчан. «Современные школы дают огромные возможности для развития способностей каждого ребенка, достижения успеха в изучении самых разных предметов, занятий творчеством и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.