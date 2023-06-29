Веселый мастер-класс «Мишка Айтишка в умном городе» прошел для малышей в детском саду №39 Ельца. Преподаватель детского технопарка «Кванториум» Дмитрий Старухин познакомил дошкольников с основами алгоритмики и роботехники.

С помощью карточек детсадовцы создавали собственные алгоритмы на языке программирования Scratch в виде пазлов. Затем с голосовым помощником они выполняли команды роботов по типу искусственного интеллекта и даже сами выступили в роли роботов, сортируя отходы по разным видам материалов, рассказали в управлении образования и науки Липецкой области.

Проект «Мишка Айтишка в умном городе» создан для воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных организаций. Раннее знакомство с современными технологиями развивает в детях интерес к науке и программированию. В этом году мастер-классы прошли в 13 детских садах Ельца, более 200 воспитанников познакомились с «умным городом».

«Если у детей есть тяга к новым знаниям, это нужно поддерживать и поощрять. В Липецкой области мы стараемся помогать развивать любые дарования и таланты. Для этого создаются центры дополнительного образования, «Точки роста», детские технопарки и многое другое», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.