Медали V межрегионального епархиального турнира по дзюдо «Рождественская звезда» завоевали юные елецкие дзюдоисты. Соревнования прошли в Дзержинске (Нижегородской области) на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Ока», сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Турнир является традиционным и ежегодно собирает лучших спортсменов страны. В этом году в нем приняли участие около 1000 человек из 14 российских регионов. Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники елецкого отделения дзюдо Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Артур Окорочков и Анна Лукина стали победителями турнира в своих категориях. Одержав шесть побед в семи схватках, бронзу турнира завоевал Артем Овсянников. Тренируют спортсменов Геннадий и Юлия Невокшоновы.

«Победы наших спортсменов на столь представительных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.