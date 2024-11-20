Фабрика «Елецкие кружева» представила Липецкую область на III Международном форуме «Содружество моды» в Санкт-Петербурге, участниками которого стали представители легкой промышленности стран СНГ. Также в форуме приняли участие сотрудники управления экономического развития Липецкой области и регионального Центра развития креативных индустрий.

Участники форума отметили, что сегодня предпочтения потребителей в моде смещаются к национальному культурному коду. Все больше российских брендов транслируют народные мотивы своих территорий в одежде и аксессуарах. А национальные коллаборации позволяют создать еще более интересные коллекции, отражающие особенности различных культур. Были предложены инициативы для сотрудничества между промышленными предприятиями и креативными индустриями, включая организацию в регионах спектаклей и фестивалей, демонстрирующих этнические традиции. Особое внимание уделили кадровому обеспечению отрасли. Министерство образования и науки РФ представило проект «Профессионалитет», который готовит кадры для легкой промышленности через сотрудничество колледжей, региональных министерств и предприятий.

«Подобные форумы помогают установить деловые контакты, найти новые рынки сбыта, создать кооперацию. В индустрии моды и конкретно в отношении елецких кружев, являющихся региональным достоянием, это также может способствовать культурному обмену и повысить туристический интерес к Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.