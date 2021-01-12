Новое современное оборудование поступило Елецкую городскую детскую больницу в рамках национального проекта «Здравоохранение». Рефкератометры и риноларингофиброскопы позволят офтальмологам и отоларингологам быстро и качественно проверять зрение и слух, а также оперативно диагностировать и лечить маленьких пациентов на высоком и безопасном уровне медицины.

Оказание качественной и своевременной медицинской помощи находится на постоянном контроле руководителя Липецкой области. «Забота о здоровье людей, повышение уровня и качества медицинского обслуживания населения, внедрение новых методик обследования и реабилитации, укрепление материально-технической базы регионального здравоохранения – приоритеты, над которыми мы работаем постоянно», – подчёркивает Игорь Артамонов.

Благодаря современному оборудованию елецкие врачи смогут применять в работе не только традиционные методики, но и внедрять в свою повседневную деятельность высокие технологии. В первую очередь это делается для того, чтобы повысить точность диагностических обследований и, как следствие, улучшить показатели результативности назначаемого лечения.

В настоящее время проверка зрения на рефкератометре – это самый быстрый и достоверный метод, который подходит для обследования совсем маленьких детей. Процедура не доставляет никакого дискомфорта, а результат тестирования тут же показывает остроту зрения.

Процедура риноларингофиброскопии позволяет медикам получить доступ к тем участкам носоглотки, которых не видно при обычном осмотре. Кроме того, эта методика позволяет диагностировать воспалительные заболевания на ранних стадиях, что значительно увеличивает шансы на полное излечения маленьких пациентов.