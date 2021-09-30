Сотрудники Елецкого ЛО МВД России приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Полицейские очистили от мусора парк семейного отдыха «Иванов сад».

Территория парка «Иванов сад» была отмечена в хронике Екатериной II. Это место на карте Елецкого района уникально еще и тем, что здесь из глубины подземных каменных недр пробиваются десятки родников с кристально чистой водой, питающих ручеек, который дальше впадает в реку Быстрая Сосна. Своё название сад получил в честь почетного жителя деревни Казинка Ивана Колчева (участника ВОВ, награжденного Орденом Отечественной войны II степени), который в послевоенные годы начал восстанавливать родительский дом, и на выделенном участке земли разбил сад, посадил яблони, сливы, черешни. Родники и ключи располагаются по всему периметру сада. Во время субботника полицейские расчистили часть русла ручья, стоки родников, прилегающую дорогу к источнику и купели, выпилили деревья.

«Областная власть уделяет пристальное внимание благоустройству населённых пунктов области. Замечательно, что жители сами проявляют инициативу и заботятся о своей малой родине. Вместе мы сможем сделать наш регион уютным, красивым и благоустроенным», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Ежегодно традиция уборки парков и общественных мест объединяет все больше неравнодушных людей, и сотрудники транспортной полиции с большим удовольствием поучаствовали в облагораживании территории Елецкого района, и личным примером постарались вдохновить граждан на пересмотр своего отношения к природе.