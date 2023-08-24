Тренинг «Генерация бизнес-идеи» для потенциальных и начинающих предпринимателей Ельца и близлежащих районов провел Центр поддержки предпринимательства Липецкой области в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП». Слушатели учились тестировать свои предпринимательские качества, искать источники идей для бизнеса, формировать инструменты для их оценки, выбирать успешные и находить возможности для реализации. Также участники познакомились с основами бизнес-планирования и узнали о мерах поддержки для начинающих предпринимателей в Липецкой области.

Организатором мероприятия выступил центр «Мой Бизнес» Липецкой области. Тренинг прошел в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Многие мечтают о своем деле. Если это не просто мечта, а цель, и человек готов серьезно взяться за ее достижение, — регион готов помочь. Для этого созданы специальные структуры, в каждом муниципалитете есть бизнес-кураторы, которые всегда проконсультируют, научат, подскажут, что и как делать, какие меры поддержки существуют», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.