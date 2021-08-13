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Представители Липецкой области, воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» Кирилл Киреев и Дмитрий Усов завоевали две медали на VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Он проходит в Ижевске.

Дмитрий Усов стал победителем фестиваля в весовой категории 58 килограммов, у Кирилла Киреева бронза в весовой категории 64 килограммов, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

«Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения. Улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга, в регионе уделяется особое внимание», – подчёркивает руководитель региона Игорь Артамонов.