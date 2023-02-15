Более 60 участников из разных регионов страны, в том числе из Липецкой области, демонстрировали на VIII Московском детском фестивале звонарей в храме святой Татианы мастерство звонарного искусства. Ученики работающего в селе Казаки Елецкого района детского объединения «Школа звонарей» Анастасия и Николай Тепляшины стали лауреатами III степени среди конкурсантов, Кирилл Цуцких получил диплом участника.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, сейчас в «Школе звонарей» при Центре дополнительного образования обучаются 12 человек. Для занятий была построена и оборудована звонница из 11 колоколов разного размера и звучания. В Липецкой области постоянно создаются новые места для дополнительного образования детей. «Правительство региона делает все, чтобы юные жители региона получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.