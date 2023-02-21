Первое занятие в аграрном классе прошло в Елецком государственном университете им. И.А.Бунина. 14 школьников из пяти образовательных учреждений Елецкого района будут изучать основы сельскохозяйственных профессий.

Программа рассчитана на четыре месяца и включает в себя девять очных занятий-лабораторий, где школьники будут изучать свойства воды, определять её жёсткость, состав почвы, изучать устройство автомобиля, выпекать хлебобулочные изделия.

Также в программе запланированы экскурсии на сельскохозяйственные предприятия региона. Новый образовательный проект должен подготовить старшеклассников к поступлению в профильные вузы и решить проблему нехватки молодых специалистов в отрасли. «Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает губерантор Липецкой области Игорь Артамонов.