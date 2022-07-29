XVI Всероссийские соревнования «Школа безопасности» прошли в Иркутской области с 18 по 27 июля. Бороться за звание лучших приехали 36 команд из восьми федеральных округов, всего 180 участников.

В ходе состязаний ребятам предстояло выполнить комбинированное силовое упражнение, преодолеть полосу препятствий и комбинированную пожарную эстафету, провести поисково-спасательные работы, представить визитную карточку команды, стенгазету и творческое задание. Самым протяжённым и сложным этапом стал 49-киллометровый «Маршрут выживания», на котором ребят ждали более 50 различных испытаний, направленных на спасение пострадавших, оказание первой помощи и выживание в условиях дикой природы. Маршрут был проложен по Большой Байкальской тропе, а его прохождение у участников заняло целых четыре дня.

«Липецкие школьники регулярно побеждают в значимых конкурсах и олимпиадах, спортивных состязаниях, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Наши дети талантливые, целеустремлённые. Мы очень рады их достижениям и всегда будем стараться совершенствовать систему образования так, чтобы каждый школьник региона мог иметь доступ к новым знаниям и технологиям».

Липецкую область на соревнования представила команда из Ельца. Заветную путёвку в финал школьники завоевали, став серебряными призёрами Межрегиональных соревнований ЦФО, прошедших в июне в Подмосковье. Ребята выступали в младшей возрастной группе. В общекомандном итоговом зачёте они стали четвёртыми. Кроме того, ельчане не раз становились призёрами и победителями отдельных этапов. Домой ребята везут победу в комбинированной пожарной эстафете, два места в проведении поисково-спасательных работ и конкурсе самодеятельности, а также три места в конкурсах стенгазет и визитных карточек.