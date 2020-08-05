Елецкие школьники проводят каникулы в «Сберкампусе»

Необычный летний лагерь открылся на базе МБОУ «Гимназия №97 г. Ельца».

Гимназия прошла конкурсный отбор на предоставление гранта на софинансирование реализации проекта по организации образовательных интенсивов в период летних каникул «Сберкампус». Проект реализуется АНО «Платформа новой школы» в рамках Благотворительной программы «Цифровая платформа персонализированного образования в школе».

Резидентами «Сберкампуса» стали школьники от 12 до 18 лет. В течение трех недель- с 3 по 26 августа – ребят ждут интересные треки и эксперименты. Тематика кейсов достаточна обширна: “Виртуальные миры”, “Картография и урбанистика”, “Моделирование”, “Инженерные системы”, “Исследовательский трек”.

Кроме проектной деятельности для ребят предусмотрены игровые модели, основанные на легенде, образовательных модулях и проблемных кейсах, сквозных экспериментах, общих событиях и челленджах по прокачке soft skills