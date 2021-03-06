Сегодня, 6 марта, в единую диспетчерскую службу поступило сообщение от очевидцев, что на реке Быстрая Сосна в Ельце под опорой пешеходного моста находится испуганное животное. Животное, отрезанное от суши водой, попало в западню.

Чтобы добраться к нему, пришлось использовать лодку.

На помощь отправились сотрудники Межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах №3 поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области Игорь Чернышов, Денис Иванников и Алексей Смирнов.

Операция по спасению четвероного друга длилась недолго, после чего спасатели привезли собаку на станцию, обогрели и накормили, сообщили в управлении государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области.