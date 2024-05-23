Профессиональное обучение по программе «Тракторист – машинист категории С» в Елецком колледже инновационных технологий прошли 15 старшеклассников Елецкого района. В течение восьми месяцев вместе с основным обучением в 11 классе ребята осваивали важную аграрную профессию. После чего сдали теоретический и практический экзамены и получили удостоверения.

Ранняя профориентация стала возможна благодаря соглашению между администрацией Елецкого района, колледжем и агрофирмой «Елецкий». Молодые люди получили возможность в приближающиеся летние каникулы уже попробовать себя в роли трактористов, устроившись на работу на сельхозпредприятия. Также выпускники могут продолжить обучение по сельскохозяйственным профессиям с выплатой стипендии от предприятия и гарантированным трудоустройством.

«Региону нужны специалисты аграрных профессий. Эта отрасль у нас исторически является одной из основных. Здесь много предприятий, есть перспективы, работники получают хорошую зарплату. Молодежи, стоящей на распутье при выборе профессии, стоит присмотреться к сектору АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.