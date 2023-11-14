Автоинспекторы вместе со студентами Елецкого колледжа инновационных технологий во время рейда напомнили автомобилистам о недопустимости управления автомобилем в состоянии опьянения. Пьяный за рулем – преступник, и организаторы привлекают молодежь к пропаганде основ дорожной безопасности, чтобы снизить опасные правонарушения, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Участники рейда раздавали водителям тематические памятки и просили их сразу же сообщать в полицию об автолюбителях, которые сели за руль пьяными. Такие акции автоинспекторы и студенты планируют проводить и в будущем. В Госавтоинспекции добавили, что в Ельце студенты-волонтеры и юные инспекторы движения регулярно выходят на трассы вместе с полицейскими. Рейдовые группы напоминают водителям о факторах дорожных рисков, просят соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая задача, которую необходимо решать с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств, а также гражданского общества», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.