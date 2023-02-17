Студенты Елецкого колледжа инновационных технологий испекли 400 пирожков для бойцов СВО. «Будущие кондитеры под руководством опытных наставников вложили частичку своей души в каждый приготовленный пирожок. И это самый главный секретный ингредиент», – рассказали в управлении образования и науки Липецкой области.

Плюшки с корицей и пирожки с начинкой из яблок готовят по специальной технологии, строго соблюдая рецептуру. Первая партия выпечки в течение суток отправится в зону СВО. С продуктами для выпечки помогли группа Помощи Zaщитникам «Мы из Ельца» и управление культуры города.

«Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют вместе с волонтерами жители всех городов и районов Липецкой области. Это значимый вклад в нашу общую победу», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.