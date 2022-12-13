Сертификаты международного конкурса профессионального мастерства BRICS SKILLS COMPETITION 2022 получили студенты Елецкого железнодорожного техникума эксплуатации и сервиса Вадим Сидорков и Святослав Яшин и их преподаватель Владимир Калугин.

Накануне ельчане в очно-дистанционном формате приняли участие в финале чемпионата по компетенции «Техническое обслуживание железнодорожного сигнального оборудования». Россию в этом конкурсе представляли 16 команд из разных городов. Чемпионат длился три часа. За это время участники выполнили несколько заданий по направлениям: эксплуатация системы блокировки, техническое обслуживание сигнального оборудования железных дорог, поиск и устранение неисправностей сигнального оборудования.

BRICS – межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, направленного на выявление и развитие перспективных навыков, а также выстраивание сетевого глобального взаимодействия между странами-партнерами в сфере образования и развития технологий.

«Очень важно, чтобы студенты получали знания и умения, востребованные на рынке труда, а также соответствующие современным международным стандартам. Такие специалисты особенно ценятся в прогрессивных компаниях, нацеленных на развитие и выход на экспортные рынки», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.