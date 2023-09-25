Госавтоинспекторы напомнили елецким студентам правила дорожной безопасности. Полицейские провели профилактические мероприятия в Елецком колледже инновационных технологий, Елецком техникуме железнодорожного транспорта, Елецком медицинском колледже, Елецком госуниверситете и ряде других образовательных организаций. Они проинформировали обучающихся о необходимости быть внимательными пешеходами, о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, разъяснили ответственность, предусмотренную за нарушения Правил дорожного движения водителями мототранспорта и средств индивидуальной мобильности.

Помимо бесед дорожные полицейские предложили студентам поучаствовать в акциях, направленных на предотвращение дорожных аварий. Молодые люди совместно с полицейскими раздавали ельчанам памятки и просили не забывать о ПДД и транспортной культуре, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

«Снижение дорожно-транспортного травматизма возможно только при постоянной профилактической работе, проводимой со всеми участниками дорожного движения: водителями всех транспортных средств, пешеходами – любого возраста, даже самыми маленькими. В Липецкой области этой работе уделяется особое внимание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.