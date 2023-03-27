Студенты и сотрудники Елецкого колледжа инновационных технологий собрали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне специальной военной операции. В посылку вошли средства личной гигиены, носки, перчатки, футболки, продукты питания.

«Ребята под руководством наставников испекли 270 пирожков с капустой и повидлом, швеи изготовили нижнее белье и полотенца. Все это в течение суток доставят нашим бойцам. С материалами для шитья и продуктами для выпечки помогла группа единомышленников «Помощь Zащитникам «Мы из Ельца!», –сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют вместе с волонтерами жители всех городов и районов Липецкой области. Это значимый вклад в нашу общую победу», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.