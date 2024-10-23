К Международному дню повара в Елецком колледже инновационных технологий прошел кулинарный поединок. Студенты готовили горячие блюда и десерты. Члены жюри оценивали будущих поваров по нескольким критериям. Среди них – оригинальность авторской идеи, владение кулинарными техниками, подача блюда.

Лучшим в поединке и обладателями Гран-При оказались Почитаев Никита и Сушенцев Степан. Они приготовили рулет с орехами и брокколи, можжевеловый соус и десерт Анна Павлова.

Первое место заняли Дмитрий Устинов и Никита Цедов. Они готовили оджахури по-грузински с вишневым соусом, меренговый рулет. Второе место у Техрана Гасанова и Максима Шаргало. Их блюда: свиной рулет с вишней и овощным пюре с медово-горчичным соусом, тарталет с лимонным курдом и меренгой.

Третье место заняли Даниил Сочивкин и Никита Прокофьев. Они представили на суд экспертов буженину из свинины с гарниром из овощей под сливочно-чесночным соусом и пирожное красный бархат.

«В условиях профессионального конкурса участники стремятся проявить свои лучшие качества, придумывают новые блюда, экспериментируют со вкусами и сочетаниями продуктов. Это помогает студентам совершенствовать своё мастерство и достигать новых высот в профессии. По статистике, число трудоустроенных по полученной специальности выпускников составляет около 90%. Многим ребятам предлагают работу еще на стадии прохождения практики», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сейчас в колледже по кулинарной профессии учатся более 100 человек.