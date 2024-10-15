В Елецком колледже инновационных технологий заключены договоры на целевое обучение студентов с ООО «АГРОФИРМА Елецкий». Будущие 16 трактористов будут трудоустроены во время прохождения производственной практики, получать стипендию в 15 тысяч рублей и полный соцпакет работника агрофирмы. Молодой специалист также может рассчитывать на служебное жилье.

Сейчас в колледже на мастера сельскохозяйственного производства обучаются 110 ребят. Со следующего планируют увеличить количество первокурсников по этой аграрной профессии. В Липецкой области шесть учреждений среднего профессионального образования готовят специалистов этого профиля.

«Региону нужны специалисты аграрных профессий. Эта отрасль у нас исторически является одной из основных. Здесь много предприятий, есть перспективы, работники получают хорошую зарплату. Молодежи, стоящей на распутье при выборе профессии, стоит присмотреться к сектору АПК», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.