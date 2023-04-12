Елецкий драматический театр «Бенефис» в этом году отметит юбилейный 30-й день рождения. Театр был основан в 1993-м благодаря энергии режиссера и актера Владимира Назарова. Как сообщили в областном управлении культуры и туризма, творческая жизнь театра насыщена и разнообразна.

В прошлом году здесь состоялось шесть премьер по произведениям русской и советской классики. Коллектив театра пополнился свежими силами, театром-спутником стал молодежный театр «Проект» под руководством Олега Климова. Год назад в «Бенефисе» работала театральная лаборатория под руководством члена экспертного совета театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Олега Лоевского. Прошлым летом в Ельце состоялся совместный проект с МХТ имени А.П. Чехова – показы спектакля «Моя жизнь» и постановка ландшафтного спектакля на берегу реки Быстрая Сосна. Осенью «Бенефис» вновь принял на гастроли МХТ имени А.П. Чехова со спектаклем «Механика любви». А МОГТЮЗ под руководством Нонны Гришаевой дал спектакль «Запретный плод».

Фестивальная жизнь 2022 года для театра «Бенефис» и молодежного театра «Проект» была богатой на победы и похвалу критиков. Награды и высокую оценку жюри получили артисты Максим Краснов, Людмила Луник, Татьяна Швец, Ирина Яцук, а также артисты театра «Проект» Роман Шопин и Андрей Логунов. По итогам IX конкурса-фестиваля профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены» спектакль «Жить бы, да радоваться!» в постановке Владимира Кузнецова был удостоен главной награды «Событие года».

Артистке Людмиле Луник присвоено почетное звание «Заслуженный артист Липецкой области». Заслуженный артист России Владимир Громовиков награжден знаком отличия администрации Липецкой области «Почетный наставник». Артистка Лидия Баженова награждена медалью Российского союза писателей «Святая Русь» за вклад в развитие русской литературы. Всего в 2022 году в театре показано 170 спектаклей, из них 61 детский, в целом их посетило более 26 тыс. человек, из них 4500 – по Пушкинской карте, и более 5000 зрителей посетило театр в рамках благотворительных показов. «Театральное искусство объединяет людей самых разных возрастов и национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.

В этом году театр порадует зрителей новыми постановками. Это будут «Повести Белкина» А.С. Пушкина, режиссер Д. Малютин, «Царевна-лягушка» по мотивам русских сказок, режиссер Ю. Веленская, «Житие Федора Михайловича и Алевтины Павловны» Я. Пулинович, режиссер Д. Малютин, «8 любящих женщин» Р. Тома, режиссер О. Климов. Продолжится работа со зрителями в социальных сетях, будут проводиться благотворительные показы для социально незащищенных слоев населения, коллектив театра примет участие в грантовых конкурсах, театральных фестивалях, ведется работа над созданием иллюстрированного подарочного буклета к юбилею театра.