Семинар «Меры поддержки малого и среднего предпринимательства» состоялся в Елецком филиале Центра «Мой бизнес». В нем приняли участие предприниматели Ельца, Елецкого, Становлянского, Краснинского и Измалковского районов.

В ходе работы заместитель начальника управления экономического развития Липецкой области Ирина Жукова озвучила приоритетные направления, реализуемые в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Также особо отмечалась поддержка самозанятых, в том числе через получение социального контракта и специализированные микрозаймы). Была представлена информация об условиях, размерах и сроках грантов «Легкий старт», «Инвестиционный» и гранта социальным предприятиям. Кроме того, участникам напомнили о подаче заявлений до 1 мая 2021 года для признания субъекта МСП социальным предприятием.

Директор Липецкого областного Фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Петухов рассказал о финансовой поддержке, предоставляемой предпринимателям в виде займов и поручительств.

Председатель комитета экономики и развития малого и среднего предпринимательства администрации Ельца Владимир Глазнев назвал муниципальные меры поддержки предпринимателям, в частности предоставление муниципальных субсидий на возмещение расходов по уплате первого платежа по займу на капитальные вложения.

Начальник сектора продаж малому бизнесу Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Елена Рощупкина представила меры поддержки через льготное кредитование по программам МСП, МСХ и МЭР. В процессе дискуссии предприниматели задали интересующие их вопросы о государственной помощи.

Содействие развитию малого и среднего бизнеса – стратегический приоритет областных властей, неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов.

Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень.

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».