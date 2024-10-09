Строительство самого крупного в Липецкой области физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается в Ельце. Все три корпуса нового ФОКа уже возведены. Отделка фасада и внутренних помещений ведутся параллельно.

Первый корпус будет универсальным, строители сейчас прокладывают там коммуникации, отделывают стены и устанавливают систему пожаротушения. Второй корпус будет гимнастическим. Там сейчас занимаются отделкой пола, электрикой и вентиляцией. В третьем корпусе будут залы общей физической подготовки и борьбы. Здесь сейчас шпаклюют стены, устраивают металлический каркас.

Новый ФОК позволит проводить в Ельце соревнования всероссийского уровня, в том числе и среди маломобильных атлетов.

«ФОК обязательно станет гордостью города и региона. Единоборства, баскетбол, волейбол, мини-футбол, гимнастика – здесь будет много спортивных секций. Соревнования – само собой разумеется. Причём можно проводить сразу несколько турниров одновременно в разных корпусах», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.