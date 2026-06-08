Елецкий «Гидропривод» вложит 600 млн рублей в модернизацию

Одно из старейших предприятий Липецкой области начинает большую модернизацию. Елецкий «Гидропривод» планирует вложить 600 млн рублей в техническое вооружение. Инвестсоглашение о развитии производства подписано между правительством региона и руководством компании в рамках ПМЭФ-2026.

Предприятие было основано 17 декабря 1940 года на базе чугунно-литейного завода и прошёл путь от выпуска токарно-болторезных станков до крупного производителя пластинчатых насосов для металлорежущих станков, кузнечно-прессового оборудования, гидрораспределителей для дорожно-строительной техники и агрегатов для перекачки сжиженных газов.

После смены собственника в 2025 году новое руководство предприятия инициировало масштабную реконструкцию, в рамках которой планируется установка современного оборудования, ремонт производственных площадок. Будет создано больше 40 новых рабочих мест.

«Когда предприятие с большой историей, пережившее смену собственника, начинает вкладывать серьёзные средства в модернизацию, это всегда хороший сигнал. Значит, бизнес видит перспективу. Для Ельца, где промышленные традиции имеют огромное значение, это особенно важно. Новые рабочие места, современное оборудование, сохранение технологической базы – всё это в итоге работает на устойчивость экономики города и региона», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.