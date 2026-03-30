Елецкий госуниверситет хочет готовить ветеринаров

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетили Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина. Главе федерального ведомства представили систему подготовки кадров для агропромышленного комплекса, выстроенную по принципу непрерывного образования: школа – колледж – вуз – предприятие.

В университете работает Институт агробиотехнологий и технических систем, где обучаются будущие агрономы, инженеры и технологи. Здесь подготовили более двух тысяч специалистов, многие из которых сегодня занимают руководящие должности в агропромышленном комплексе региона.

Для школьников на базе вуза открыты агротехклассы, а для молодых аграриев работает «Агроакселератор» — площадка, где обсуждаются идеи и создаются новые проекты.

Новый этап развития подготовки кадров связан с открытием в ЕГУ кластера «АгроХимБиоТех» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети». В нём шесть учебных модулей. Студенты работают с живыми растениями в умных теплицах, проверяют качество продуктов в лабораториях, на симуляторах отрабатывают навыки вождения и ремонта сельхозтехники, проводят анализы почвы, изучают агродроны. Практика проходит на предприятиях-партнёрах, которые после завершения обучения гарантируют выпускникам трудоустройство.

В ходе посещения вуза обсуждалась возможность создания в ЕГУ направления подготовки по ветеринарии. Эта специальность остаётся одной из самых востребованных в агропромышленном секторе. Вопрос будет прорабатываться.

«Подготовка кадров для сельского хозяйства сегодня требует новых подходов. Мы выстроили в регионе систему непрерывного образования, где школьник может попробовать себя в профессии, студент – получить современные компетенции, а выпускник – гарантированно трудоустроиться на передовое предприятие. Важно, что в эту систему мы включаем и цифровые компетенции, которые становятся неотъемлемой частью современного агропромышленного комплекса. Уверен, что совместно с Минсельхозом России мы продолжим развивать эти направления, в том числе открывая новые специальности, которые востребованы нашими аграриями», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.