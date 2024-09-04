Старейший вуз Липецкой области отмечает юбилей. Елецкому государственному университету имени Ивана Бунина – 150 лет. С педагогами и студентами сегодня встретился губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что ЕГУ воспитал множество выдающихся специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны.

«Желаю студентам и педагогам продолжать развиваться, чтить богатые педагогические традиции и с каждым днём делать свою альма-матер лучше», – отметил губернатор.

Глава региона рассказал, что получено подтверждение от Минобрнауки России о выделении финансирования на капремонт университетского ФОКа.

Также сегодня состоялось церемония награждения ведомственными и областными наградами. Почетной Грамотой Министерства науки и высшего образования РФ отмечен старший преподаватель кафедры физической культуры, профессиональной физической подготовки и безопасности жизнедеятельности Игорь Прокофьев. Благодарность Минпросвещения России получила профессор кафедры дошкольного и специального образования Ирина Емельянова. Кроме того, были вручены благодарности губернатора Липецкой области, юбилейные медали «70 лет липецкой области» и благодарности Липецкого областного Совета депутатов.