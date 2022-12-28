Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина вошёл в тройку лучших российских вузов по индексу эффективности воспитательной деятельности. В отборе принимали участие 450 вузов, свою оценку им давали студенты. Опрос был проведён на площадке Всероссийского проекта «Твой ход» совместно с Росмолодёжью, Минобрнауки России и АНО «Россия – страна возможностей». После анализа полученных данных ЕГУ занял третье место в стране.

Как сообщает региональное управление образования и науки, проведённое исследование направлено на улучшение внеучебной активности университетов и институтов. Оно проводилось на основе показателей, учитывающих различные аспекты организации воспитательной работы и молодёжной политики в вузах, вовлеченность студентов в федеральную молодёжную повестку и их информированность об основных событиях и проектах.

«Елецкий государственный университет активно развивается, идёт в ногу со временем, разрабатывает для студентов интересные программы и проекты. Лидирующие позиции во всероссийском рейтинге подтверждают высокий уровень организации образовательной и внеучебной деятельности в вузе», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.