Елецкий колледж инновационных технологий вошел в топ-500 Всероссийского турнира «Лига Знаний: школы и колледжи». Это совместный проект с Российским обществом «Знание». Профессиональное образовательное учреждение награждено знаком отличия. От партнера турнира, издательства «Просвещение», ельчанам вручён сертификат на электронные формы учебников по семи предметам на выбор.

«Правительство Липецкой области делает все, чтобы юные жители региона получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Турнир стартовал весной этого года при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из многих игровых просветительских форматов от общества «Знание», объединённых в направление «Знание. Игра». Соорганизатором проекта выступило Российское движение детей и молодежи «Движение Первых». В ходе турнира участники отвечали на вопросы по истории России, ее национального достояния, достижениям в области науки, технологий, культуры, искусства и спорта. От конкурсантов требовались логика, эрудиция и творческий подход.