Медики Елецкого медицинского колледжа имени К.С. Константиновой провели урок для учащихся средней школы № 1 имени М.М. Пришвина в рамках реализации проекта по профориентации «Билет в медицину». Более ста мальчишек и девчонок прослушали лекцию о важности оказания первой помощи, от которой может зависеть жизнь человека. Им рассказали, что делать при отсутствии сознания у пострадавшего, в случае остановки дыхания, при ожогах, обморожениях, кровотечениях и травмах.

Также елецких школьников познакомили с работой Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Дети попробовали на фантоме выполнить сердечно-легочную реанимацию, оказать помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. С февраля этого года Елецкий медицинский колледж организовала 36 профориентационных мероприятий. В них участвовали преподаватели клинических дисциплин и волонтерский студенческий корпус. Для школьников проводили экскурсии в медицинские организации, профессиональные квесты, медицинские викторины, дни открытых дверей, мастер-классы по оказанию первой помощи, профессиональные пробы.

Всего в профориентационных акицях Елецкого медицинского колледжа с февраля по май 2023 года приняли участие 1004 человека. Это школьники Ельца, Задонска, сел Краснинского и Становлянского районов. В новом учебном году Елецкий медицинский колледж имени К.С. Константиновой продолжит активно сотрудничать с общественными организациями области и проводить профессиональную навигацию, максимально используя разные форматы встреч, а в перспективе организовать обучение школьников по дополнительной общеразвивающей программе «Мастерская юного медика».

«Профориентация – важная составляющая обучения в старших классах. Учащиеся должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом должны быть заинтересованы не только старшеклассники и их родители, но и работодатели. Сегодняшние школьники – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.