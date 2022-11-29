Елецкий медицинский колледж имени К.С. Константиновой уже 150 лет готовит медицинских и фармацевтических специалистов среднего звена по различным специальностям: от лечебного дела до лабораторной диагностики. Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, сейчас в образовательном учреждении работают 39 педагогов, которые обучают около 700 студентов. Более 70% выпускников этого года трудоустроились по специальности.

В этом году 1 сентября студенты колледжа начали осваивать новые мастерские, созданные по федеральному проекту «Молодые профессионалы» в рамках нацпроекта «Образование». На открытии лабораторий побывал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он отметил, что современное оборудование позволит студентам во время обучения до совершенства отработать практические навыки.

«Это, безусловно, улучшит качество медицинского обслуживания, которое мы постоянно стремимся повышать. В том числе готовить так нужные региону кадры с учетом динамики развития высоких технологий в медицине и запросов основных работодателей – практического здравоохранения Липецкой области», – считает Игорь Артамонов.

В связи с юбилеем медколледжа преподаватели награждены грамотами Министерства здравоохранения РФ, правительства региона, администрации Ельца и почетными знаками «Во славу земли Липецкой».