Елецкий округ – лидер в Липецкой области по выращиванию овощей в теплицах за январь-февраль

В четырёх тепличных комплексах Липецкой области собрано 24 тысячи тонн огурцов, томатов и салатов, приводит данные региональный минсельхоз.

С большим преимуществом лидируют томаты. Их собирают в Елецком, Данковском и Усманском округах. На начало марта урожай томатов составил 16 850 тонн. Огурцов получено 6 750 тонн, салатов – 400 тонн. Тепличный комплекс в Елецком округе уже второй год выращивает огурцы и салаты, с которых он начинал, ещё и томаты. В теплицах Данковского и Усманского округов собирают томаты и огурцы, в Хлевенском округе – только огурцы.

По сбору овощей закрытого грунта лидирует Елецкий округ. Там урожай овощей и салатов, выращенных в январе-феврале 2026 года, приблизился к 10 тысячам тонн. Чуть более 9 тысяч томатов и огурцов собрано в Усманском округе, сообщили в липецком минсельхозе.

В Липецкой области овощи закрытого грунта выращивают в тепличных комплексах 4-го и 5-го поколения. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания в регионе составляет 223 гектара.

«В регионе созданы все условия для круглогодичного выращивания овощей закрытого грунта. Бизнес отвечает на это высокими урожаями, укрепляя статус региона как одного из лидеров в производстве тепличных огурцов и томатов», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.