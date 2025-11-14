Елецкий округ получил финансовую поддержку Правительства России

Поселения Елецкого округа вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и получили финансовую поддержку. Награды присуждаются по нескольким номинациям, в том числе за лучшие решения в сферах управления муниципальными финансами и имуществом, развития туризма, предпринимательской деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, укрепления межнационального мира и согласия, а также за лучшие практики модернизации городского хозяйства с помощью цифровых технологий и платформенных решений, пояснили в Правительстве РФ.

По итогам конкурса Казацкому сельскому поселению выделено 7 млн рублей, которые планируют направить на строительство сквера казачьей памяти для сохранения исторического наследия и создания комфортного общественного пространства.

Колосовский сельсовет получил 3 млн рублей. Средства решили использовать для проведения ремонта крыши местного музея, чтобы сохранить культурное наследие и улучшить условия для посетителей.

«Участие в конкурсах федерального уровня – это важный инструмент развития территорий. Он позволяет не только привлекать дополнительные средства в муниципалитеты, но и тиражировать успешные практики, которые уже доказали свою эффективность», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.