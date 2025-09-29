Елецкий педагог представит Липецкую область во всероссийском финале конкурса «Мастер года – 2025»

29 сентября в Курске стартует финал Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года». Состязаться за звание лучшего будут 89 участников. Преподаватель Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, победитель регионального этапа среди педагогических работников системы СПО «Мастер года» Руслан Меркулов представит Липецкую область.

30 сентября участников ждет испытание – «Открытый урок». Имена десяти призеров конкурса будут объявлены 1 октября, в этот же день для них пройдет завершающее конкурсное состязание «Влюбить в профессию». В День среднего профессионального образования, 2 октября, состоится торжественная церемония закрытия финала и объявление победителя конкурса «Мастер года – 2025».

В 2025 году на отборочный этап состязания подали заявки на участие почти 10 тысяч человек – это в полтора раза больше, чем в прошлом году. «Финал Всероссийского конкурса «Мастер года» в Курске объединит лучших педагогов страны. Каждый из них уже победитель, доказавший свое мастерство и высокий уровень профессионализма. Их достижения – залог не только их личного профессионального мастерства, но и основа для развития всей системы СПО, которая в этом году отмечает 85-летие. Мы не только выявляем лучшие педагогические практики, но и выполняем стратегическую задачу – выводим на новый уровень подготовку кадров, необходимых для экономики нашей страны. Сегодняшние студенты – это именно те люди, за которыми будущее. И очень важно, что их учат и воспитывают настоящие мастера своего дела. Уверен, что педагогическое наследие конкурса найдет свое применение в новых образовательных проектах», – заявил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Всероссийский конкурс среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» проводится с 2021 года и является площадкой для популяризации передовых идей в области образования, изучения и внедрения наиболее перспективных педагогических практик, а также для повышения престижа педагогических профессий.