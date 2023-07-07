Определены участники финала Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель», среди которых есть и представительница Липецкой области. В число 30 финалистов из разных уголков страны вошла учитель начальных классов школы №23 Ельца Ольга Швекова.

«С самого детства я мечтала стать учителем начальных классов. На выбор моей профессии повлияла моя первая учительница Зинаида Леонидовна Бабайцева. В Елецком государственном университете имени Бунина под руководством кандидата педагогических наук, доцента Ирины Геннадьевны Алмазовой я начала работать над проблемой преемственности дошкольного и начального образования в социализации личности ребенка. Разработала авторскую программу «Уроки вежливого пингвина», которая была апробирована в нескольких школах города Ельца в 2014 году. В 2022 году я приняла решение работать в школе. Я считаю, что теория не работает без практики, а работа с детьми – это то главное, о чем я так долго мечтала. Всероссийский конкурс «Первый учитель» – испытание моего профессионализма, это сотрудничество с единомышленниками, это трансляция своего опыта», – поделилась эмоциями педагог.

В финале, который пройдет с 29 сентября по 5 октября, педагоги проведут открытые уроки и примут участие в пресс-конференции с членами жюри конкурса, учениками, родителями и журналистами. Имя победителя будет объявлено 5 октября в День учителя. «Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.