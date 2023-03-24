Липецкая область развивает экологический туризм. В этом году гостей Елецкого района будут ждать два новых объекта, предполагающих пребывание на природе. Первый из них – кемпинг «Воргольские скалы» на берегу реки Воргол. Реализация проекта началась уже в прошлом году. Тогда идея была представлена в правительстве Липецкой области и получила поддержку губернатора Игоря Артамонова. К осени на территории кемпинга появились спортивная и детская площадки, беседки и сафари-тенты, которые сделали отдых более комфортным. Это оценили первые постояльцы кемпинга.

Зимой площадка не работала, но продолжала развиваться. В частности, здесь было сделано 10 меблированных стационарных домиков. Весной кемпинг откроется, как только установится подходящая погода. В этом году благоустройство площадки продолжится. Будет решен вопрос подключения к водоснабжению. Также в планах – строительство бани, летнего кафе, административного здания с конференц-залом.

Второй объект заработает чуть позже – с середины июня. На днях было заключено соглашение с инвестором, готовым обустроить глэмпинг на берегу реки Быстрая Сосна в районе Ольшанской плотины. Предприниматель разместит здесь сафари-тенты, спортплощадки, зону питания и точку проката оборудования для водных видов спорта. Пороги реки в этом месте идеальны для экстремальных сплавов – в начале июля здесь пройдет Чемпионат России по рафтингу.

Оба проекта долгосрочные и оба в перспективе станут круглогодичными. Для этого в будущем здесь планируют установить теплые домики. «Липецкая область богата красивыми локациями, которые привлекают много туристов. Эти места нужно аккуратно оборудовать, чтобы и гости могли насладиться пребыванием в экологическом месте, и природа не пострадала», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.