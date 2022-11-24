Представитель Липецкой области отличился в городе Кстово Нижегородской области, где проходит Кубок России по самбо. На коврах Международной академии самбо в борьбе за призовые места сошлись около 400 спортсменов со всей страны.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив», мастер спорта международного класса Иван Агафонов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг. Елецкий самбист выиграл три встречи болевым приемом и уступил лишь в поединке за выход в финал.

«Победы наших спортсменов очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.