Ельчанин Иван Агафонов отличился на первенстве России по самбо среди юниоров до 24 лет, которое в эти дни проходит в Нижегородской области. На ковры Международной академии самбо вышли спортсмены со всей России.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области, соревнования проходят только по спортивному самбо. В течение трех дней лучшие самбисты страны борются за медали в своей весовой категории. Представитель спортивной школы олимпийского резерва «Локомотив» из Ельца, мастер спорта международного класса Иван Агафонов стал победителем первенства в весовой категории до 71 килограмма. На пути к золоту он одержал шесть уверенных побед.

«Победы наших спортсменов на столь представительных турнирах очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.