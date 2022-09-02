Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Калининград накануне, 1 сентября, провел открытый урок «Разговор о важном», на котором побывал ученик 11 класса школы №10 Ельца с углубленным изучением отдельных предметов Артем Климков. Урок посетили победители олимпиад и конкурсов в сфере культуры, искусства, науки и спорта, которые стали участниками программы «Больше, чем путешествие», входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области.

Руководитель страны общался с молодыми россиянами, которые принимают активное участие в таких программах, как «Большая перемена», движении «Юнармия», других волонтерских, патриотических, просветительских проектах. В беседе с Президентом России Артем Климков рассказал, что занимается общественной деятельностью, являясь координатором региональной команды всероссийского конкурса «Большая перемена» в Липецкой области.

Елецкий школьник также побывал на заседании наблюдательного совета Российского движения детей и молодежи, которое провел Владимир Путин. «Для меня этот день запомнится тем, что мы, дети, наравне со взрослыми, можем принимать участие в решении вопросов движения и нести за них ответственность. Предлагаю сохранить такое взаимодействие, как традицию нашего нового движения», – сказал Артем Климков, общаясь на заседании с главой государства.

В Липецкой области сложилась эффективная система поддержки органами власти активной и талантливой молодежи. Юноши и девушки, добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности, ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды. «Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».